Фернандо Алонсо попал в аварию в спринт-квалификации Гран-при Канады
Поделиться
Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо столкнулся со стеной во время спринт-квалификации пятого этапа Формулы-1 в Монреале. Испанский гонщик заблокировался в повороте и влетел в стену. На момент публикации сессия прервана.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт-квалификация
22 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.965
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.315
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Фернандо Алонсо в первой и единственной тренировке занял 10-е в общем зачёте. Для испанского пилота этот результат стал лучшим во всех заездах после тяжёлого начала сезона-2026. Его напарник Лэнс Стролл расположился на 17-м месте.
«Астон Мартин» идёт на последнем месте в Кубке конструкторов после четырёх этапов. В Майами команда впервые добралась до финиша двумя машинами.
Комментарии
- 23 мая 2026
-
01:11
-
01:07
-
00:36
-
00:26
-
00:11
- 22 мая 2026
-
23:47
-
23:25
-
23:20
-
22:57
-
22:17
-
21:57
-
21:29
-
20:55
-
20:13
-
19:21
-
18:27
-
18:22
-
17:47
-
17:37
-
17:30
-
16:53
-
16:39
-
15:56
-
15:49
-
14:57
-
14:46
-
13:53
-
13:30
-
12:52
-
12:46
-
11:59
-
11:35
-
10:48
-
10:26
-
09:42