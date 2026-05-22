Фернандо Алонсо попал в аварию в спринт-квалификации Гран-при Канады

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо столкнулся со стеной во время спринт-квалификации пятого этапа Формулы-1 в Монреале. Испанский гонщик заблокировался в повороте и влетел в стену. На момент публикации сессия прервана.

Фото: Кадр из трансляции

Фернандо Алонсо в первой и единственной тренировке занял 10-е в общем зачёте. Для испанского пилота этот результат стал лучшим во всех заездах после тяжёлого начала сезона-2026. Его напарник Лэнс Стролл расположился на 17-м месте.

«Астон Мартин» идёт на последнем месте в Кубке конструкторов после четырёх этапов. В Майами команда впервые добралась до финиша двумя машинами.