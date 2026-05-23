Ван Хупен выиграл квалификацию Ф-2 в Майами, Камара — 2-й, Данн — 3-й, Херта — 21-й

В пятницу, 22 мая, на международном автодроме в Канаде завершилась квалификация третьего этапа сезона-2026 Формулы-2. Поул завоевал нидерландский гонщик команды «Трайдент» Лауренс ван Хупен. Второе время показал бразилец Рафаэл Камара из «Инвикты». Третий — ирландец Алекс Данн («Роден»).

Формула-2. Канада. Квалификация

1. Лауренс ван Хупен («Трайдент») — 1:21.442.

2. Рафаэл Камара («Инвикта») +0.2.

3. Алекс Данн («Роден») +0.2.

4. Никола Цолов («Кампос») +0.3.

5. Мартиниус Стенсхорне («Роден») +0.3.

6. Йозуа Дюрксен («Инвикта») +0.3.

7. Джон Беннет («Трайдент») +0.4.

8. Ноэль Леон («Кампос») +0.4.

9. Лауренс ван Хупен («Трайдент») +0.4.

10. Габриеле Мини («МП Мотоспорт») +0.5.

...

21. Колтон Херта («Хайтек») +1.4.