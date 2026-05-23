Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ван Хупен выиграл квалификацию Ф-2 в Майами, Камара — 2-й, Данн — 3-й, Херта — 21-й

Ван Хупен выиграл квалификацию Ф-2 в Майами, Камара — 2-й, Данн — 3-й, Херта — 21-й
Комментарии

В пятницу, 22 мая, на международном автодроме в Канаде завершилась квалификация третьего этапа сезона-2026 Формулы-2. Поул завоевал нидерландский гонщик команды «Трайдент» Лауренс ван Хупен. Второе время показал бразилец Рафаэл Камара из «Инвикты». Третий — ирландец Алекс Данн («Роден»).

Формула-2. Канада. Квалификация

1. Лауренс ван Хупен («Трайдент») — 1:21.442.
2. Рафаэл Камара («Инвикта») +0.2.
3. Алекс Данн («Роден») +0.2.
4. Никола Цолов («Кампос») +0.3.
5. Мартиниус Стенсхорне («Роден») +0.3.
6. Йозуа Дюрксен («Инвикта») +0.3.
7. Джон Беннет («Трайдент») +0.4.
8. Ноэль Леон («Кампос») +0.4.
9. Лауренс ван Хупен («Трайдент») +0.4.
10. Габриеле Мини («МП Мотоспорт») +0.5.
...
21. Колтон Херта («Хайтек») +1.4.

Материалы по теме
Видео
Чемпион Ф-3 Рафаэл Камара дебютировал за рулём «Феррари» на тестах в Венгрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android