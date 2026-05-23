В решении судей «Рейсинг Буллз» ошибочно назвали «ФИА Ф-1 Рейсинг Тим»

В официальном решении стюардов по итогам единственной тренировки Гран-при Канады команда «Рейсинг Буллз» была ошибочно указана как «ФИА Ф-1 Рейсинг Тим».

Речь идёт о документе, опубликованном после инцидента с болидом Лиама Лоусона, когда система выключения сцепления (CDS) не сработала после остановки машины на трассе. За это команда получила штраф в размере € 30 тыс., из которых € 20 тыс. отложены на 12 месяцев.

При этом в графе с указанием участника вместо полного названия Visa Cash App Racing Bulls F1 Team используется формулировка FIA F1 Racing Team.

Сам инцидент произошёл по ходу первой практики, когда остановившийся болид Лоусона не удалось оперативно эвакуировать из-за отказа системы, что привело к появлению красных флагов. Стюарды также отметили, что, если бы система сработала штатно, сессию можно было бы не останавливать полностью.