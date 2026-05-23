Расселл взял поул в спринт-квалификации ГП Канады, Антонелли — второй, Норрис — третий

В ночь с 22 на 23 мая на международном автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале прошла спринт-квалификация пятого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Канады. Поул завоевал Джордж Расселл из «Мерседеса». Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — второй. Третий — Ландо Норрис («Макларен»).
Формула-1. Гран-при Канады. Спринт-квалификация
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.12.965
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:13.033
3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:13.280
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:13.299
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:13.326
6. Шарль Леклер («Феррари») — 1:13.410
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:13.504
8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:13.605
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 1:13.737
10. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:14.536
После второго сегмента выбыли:
11. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:14.565
12. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:14:627
13. Франко Колапинто («Альпин») — 1:14.702
14. Эстебан Окон («Хаас») — 1:14.928
15. Оливер Берман («Хаас») — 1:15.305
16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — без времени
После первого сегмента выбыли:
17. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:16.002
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:16:354
19. Пьер Гасли («Альпин») — 1:16.642
20. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:16.886
21. Алекс Албон («Уильямс») — без времени
22. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — без времени