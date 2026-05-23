Расселл взял поул в спринт-квалификации ГП Канады, Антонелли — второй, Норрис — третий

В ночь с 22 на 23 мая на международном автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале прошла спринт-квалификация пятого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Канады. Поул завоевал Джордж Расселл из «Мерседеса». Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — второй. Третий — Ландо Норрис («Макларен»).

Формула-1. Гран-при Канады. Спринт-квалификация

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.12.965

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:13.033

3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:13.280

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:13.299

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:13.326

6. Шарль Леклер («Феррари») — 1:13.410

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:13.504

8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:13.605

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 1:13.737

10. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:14.536

После второго сегмента выбыли:

11. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:14.565

12. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:14:627

13. Франко Колапинто («Альпин») — 1:14.702

14. Эстебан Окон («Хаас») — 1:14.928

15. Оливер Берман («Хаас») — 1:15.305

16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — без времени

После первого сегмента выбыли:

17. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:16.002

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:16:354

19. Пьер Гасли («Альпин») — 1:16.642

20. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:16.886

21. Алекс Албон («Уильямс») — без времени

22. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — без времени