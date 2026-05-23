Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1 — Гран-при Канады 2026— результаты спринт-квалификации

Расселл взял поул в спринт-квалификации ГП Канады, Антонелли — второй, Норрис — третий
Комментарии

В ночь с 22 на 23 мая на международном автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале прошла спринт-квалификация пятого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Канады. Поул завоевал Джордж Расселл из «Мерседеса». Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — второй. Третий — Ландо Норрис («Макларен»).

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт-квалификация
22 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.965
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.315

Формула-1. Гран-при Канады. Спринт-квалификация

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.12.965
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:13.033
3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:13.280
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:13.299
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:13.326
6. Шарль Леклер («Феррари») — 1:13.410
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:13.504
8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:13.605
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 1:13.737
10. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:14.536

После второго сегмента выбыли:

11. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:14.565
12. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:14:627
13. Франко Колапинто («Альпин») — 1:14.702
14. Эстебан Окон («Хаас») — 1:14.928
15. Оливер Берман («Хаас») — 1:15.305
16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — без времени

После первого сегмента выбыли:

17. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:16.002
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:16:354
19. Пьер Гасли («Альпин») — 1:16.642
20. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:16.886
21. Алекс Албон («Уильямс») — без времени
22. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — без времени

Материалы по теме
Антонелли — лучший в единственной тренировке ГП Канады. Расселл — 2-й, Ферстаппен — 5-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android