Джордж Расселл — о поуле на спринт: я никогда и не сомневался в себе
Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал победу в спринт-квалификации Гран-при Канады Формулы-1.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт-квалификация
22 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.965
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.315
«Отличные ощущения — после сложного Майами. Но я никогда и не сомневался в себе. Я знаю, на что способен. Майами уникален, а тут отличная трасса с высоким уровнем сцепления. Здесь чувствуешь, что управляешь настоящей машиной Ф-1, как и должно быть. Сегодня всё сошлось воедино.
Команда отлично поработала, подготовив новинки, ну а теперь концентрируемся на субботе. Мы делаем только первые детские шажочки.
Я не собираюсь говорить, что мы улетим вперёд с решётки. Надеюсь, будет так, но история гласит, что в этом году такое не происходило очень уж часто. «Макларен» хорошо стартовал», — приводит слова Расселла Sky Sports.
