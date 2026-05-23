Джордж Расселл — о поуле на спринт: я никогда и не сомневался в себе

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал победу в спринт-квалификации Гран-при Канады Формулы-1.

«Отличные ощущения — после сложного Майами. Но я никогда и не сомневался в себе. Я знаю, на что способен. Майами уникален, а тут отличная трасса с высоким уровнем сцепления. Здесь чувствуешь, что управляешь настоящей машиной Ф-1, как и должно быть. Сегодня всё сошлось воедино.

Команда отлично поработала, подготовив новинки, ну а теперь концентрируемся на субботе. Мы делаем только первые детские шажочки.

Я не собираюсь говорить, что мы улетим вперёд с решётки. Надеюсь, будет так, но история гласит, что в этом году такое не происходило очень уж часто. «Макларен» хорошо стартовал», — приводит слова Расселла Sky Sports.