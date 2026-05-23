Антонелли раскрыл проблемы и ошибки в спринт-квалификации Гран-при Канады

Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал второй результат в спринтерской квалификации Гран-при Канады Формулы-1.

«Если честно, мой круг оказался довольно плохим. Он вообще не был чистым. Я допустил ошибку, что немного отбросило меня. Затем я решил пойти на круг на «софте» без подготовки шин. Они были немного холодными. Но я всё равно стал вторым, так что потенциал, определённо, есть.

Мы привезли обновления, однако нам ещё нужно чуть больше понять пакет новинок, ведь баланс чуть-чуть изменился. Но, похоже, этот пакет вновь дал нам небольшой отрыв», — приводит слова Антонелли Sky Sports.