Главная Авто Новости

Антонелли раскрыл проблемы и ошибки в спринт-квалификации Гран-при Канады

Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал второй результат в спринтерской квалификации Гран-при Канады Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт-квалификация
22 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.965
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.315

«Если честно, мой круг оказался довольно плохим. Он вообще не был чистым. Я допустил ошибку, что немного отбросило меня. Затем я решил пойти на круг на «софте» без подготовки шин. Они были немного холодными. Но я всё равно стал вторым, так что потенциал, определённо, есть.

Мы привезли обновления, однако нам ещё нужно чуть больше понять пакет новинок, ведь баланс чуть-чуть изменился. Но, похоже, этот пакет вновь дал нам небольшой отрыв», — приводит слова Антонелли Sky Sports.

Расселл не пустил юного напарника на первое место. Кажется, на старте спринта будет мясо!
