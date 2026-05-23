Предварительная стартовая решётка спринта Гран-при Канады Формулы-1

По итогам спринт-квалификации Гран-при Канады Формулы-1 сформирована предварительная стартовая решётка на субботний спринт, который должен стартовать в 19:00 мск. Отметим, что Алекс Албон и Лиам Лоусон будут допущены на старт, несмотря на то что не смогли принять участия в квалификации.

Формула-1. Гран-при Канады. Спринт. Предварительная стартовая решётка

1. Джордж Расселл («Мерседес»)

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Оскар Пиастри («Макларен»)

5. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

8. Исак Хаджар («Ред Булл»)

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)

10. Карлос Сайнс («Уильямс»)

11. Нико Хюлькенберг («Ауди»)

12. Габриэл Бортолето («Ауди»)

13. Франко Колапинто («Альпин»)

14. Эстебан Окон («Хаас»)

15. Оливер Берман («Хаас»)

16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

17. Серхио Перес («Кадиллак»)

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

19. Пьер Гасли («Альпин»)

20. Валттери Боттас («Кадиллак»)

21. Алекс Албон («Уильямс»)

22. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).