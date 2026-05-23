Фернандо Алонсо отреагировал на собственную аварию в спринт-квалификации

Испанский гонщик «Астон» Мартин Фернандо Алонсо прокомментировал собственную аварию в первом сегменте спринтерской квалификации Гран-при Канады. Инцидент не помешал и даже отчасти помог Алонсо пробиться во второй сегмент, где испанец автоматически занял 16-е место, с которого и должен начать спринт.

«К сожалению, я заблокировал передние колёса на входе в третий поворот и после этого являлся пассажиром. Мы сражались за позиции выше наших ожиданий перед этим инцидентом. Посмотрим, что мы сможем изучить завтра в спринте и ещё одной квалификационной сессии», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».