Фернандо Алонсо отреагировал на собственную аварию в спринт-квалификации

Испанский гонщик «Астон» Мартин Фернандо Алонсо прокомментировал собственную аварию в первом сегменте спринтерской квалификации Гран-при Канады. Инцидент не помешал и даже отчасти помог Алонсо пробиться во второй сегмент, где испанец автоматически занял 16-е место, с которого и должен начать спринт.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт-квалификация
22 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.965
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.315

«К сожалению, я заблокировал передние колёса на входе в третий поворот и после этого являлся пассажиром. Мы сражались за позиции выше наших ожиданий перед этим инцидентом. Посмотрим, что мы сможем изучить завтра в спринте и ещё одной квалификационной сессии», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

