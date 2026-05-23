Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен — о седьмом месте в спринтерской квалификации: ноги соскальзывали с педалей

Ферстаппен — о седьмом месте в спринтерской квалификации: ноги соскальзывали с педалей
Комментарии

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен объяснил, что помешало ему показать более высокий результат в спринтерской квалификации Гран-при Канады, по итогам которой он стал седьмым.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт-квалификация
22 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.965
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.315

«Ощущения в машине были не очень хорошими. Мне было очень сложно справиться с ходовыми качествами машины. Я не мог полностью нажать на педаль газа, ноги соскальзывали с педалей. Из-за этого было очень сложно ехать стабильно. Нам нужно разобраться в этой проблеме. В спринте нам придётся мириться с этим. Надеюсь, в квалификации [к гонке] ситуация улучшится», — приводит слова Ферстаппена издание Sky Sports.

Сейчас читают:
Расселл не пустил юного напарника на первое место. Кажется, на старте спринта будет мясо!
Расселл не пустил юного напарника на первое место. Кажется, на старте спринта будет мясо!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android