Ферстаппен — о седьмом месте в спринтерской квалификации: ноги соскальзывали с педалей
Поделиться
Пилот «Ред Булл», четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен объяснил, что помешало ему показать более высокий результат в спринтерской квалификации Гран-при Канады, по итогам которой он стал седьмым.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт-квалификация
22 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.965
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.315
«Ощущения в машине были не очень хорошими. Мне было очень сложно справиться с ходовыми качествами машины. Я не мог полностью нажать на педаль газа, ноги соскальзывали с педалей. Из-за этого было очень сложно ехать стабильно. Нам нужно разобраться в этой проблеме. В спринте нам придётся мириться с этим. Надеюсь, в квалификации [к гонке] ситуация улучшится», — приводит слова Ферстаппена издание Sky Sports.
Сейчас читают:
Комментарии
- 23 мая 2026
-
10:21
-
09:42
-
09:30
-
09:28
-
01:22
-
01:16
-
01:11
-
01:07
-
00:36
-
00:26
-
00:11
- 22 мая 2026
-
23:47
-
23:25
-
23:20
-
22:57
-
22:17
-
21:57
-
21:29
-
20:55
-
20:13
-
19:21
-
18:27
-
18:22
-
17:47
-
17:37
-
17:30
-
16:53
-
16:39
-
15:56
-
15:49
-
14:57
-
14:46
-
13:53
-
13:30
-
12:52