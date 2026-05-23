Ферстаппен — о седьмом месте в спринтерской квалификации: ноги соскальзывали с педалей

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен объяснил, что помешало ему показать более высокий результат в спринтерской квалификации Гран-при Канады, по итогам которой он стал седьмым.

«Ощущения в машине были не очень хорошими. Мне было очень сложно справиться с ходовыми качествами машины. Я не мог полностью нажать на педаль газа, ноги соскальзывали с педалей. Из-за этого было очень сложно ехать стабильно. Нам нужно разобраться в этой проблеме. В спринте нам придётся мириться с этим. Надеюсь, в квалификации [к гонке] ситуация улучшится», — приводит слова Ферстаппена издание Sky Sports.