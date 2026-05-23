«Не могу ничего поделать с тем, кто несёт столько чуши». Ферстаппен — о критике от Монтойи

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен ответил на критику со стороны бывшего пилота серии колумбийца Хуана Пабло Монтойи, который ранее призывал наказывать нидерландца штрафными баллами за резкие высказывания о регламенте-2026.

«Не знаю, в чём его проблема. Не могу ничего поделать с тем, кто несёт столько чуши. Думаю, дело в том, что он считает: «Если я скажу что-то, отличающееся от того, что говорят все остальные, я стану заметным». Меня это особо не беспокоит — это его проблема», — приводит слова Ферстаппена аккаунт Race+ в социальной сети Х.

Ранее Монтойя заявил, что ФИА должна добавлять Ферстаппену баллы к суперлицензии за критику машин, вплоть до дисквалификации на одну гонку.