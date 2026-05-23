Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не могу ничего поделать с тем, кто несёт столько чуши». Ферстаппен — о критике от Монтойи

«Не могу ничего поделать с тем, кто несёт столько чуши». Ферстаппен — о критике от Монтойи
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен ответил на критику со стороны бывшего пилота серии колумбийца Хуана Пабло Монтойи, который ранее призывал наказывать нидерландца штрафными баллами за резкие высказывания о регламенте-2026.

«Не знаю, в чём его проблема. Не могу ничего поделать с тем, кто несёт столько чуши. Думаю, дело в том, что он считает: «Если я скажу что-то, отличающееся от того, что говорят все остальные, я стану заметным». Меня это особо не беспокоит — это его проблема», — приводит слова Ферстаппена аккаунт Race+ в социальной сети Х.

Ранее Монтойя заявил, что ФИА должна добавлять Ферстаппену баллы к суперлицензии за критику машин, вплоть до дисквалификации на одну гонку.

Материалы по теме
«Отстраните его от участия». Монтойя призвал наказывать Ферстаппена за критику регламента
Монтойя: Ферстаппен должен смириться с тем, что не может побеждать
Материалы по теме
Кто заменит Ферстаппена? 7 вариантов для «Ред Булл» на случай ухода Макса
Кто заменит Ферстаппена? 7 вариантов для «Ред Булл» на случай ухода Макса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android