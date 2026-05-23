«Не чувствую себя комфортно за рулём». Шарль Леклер — о проблеме с тормозами

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, квалифицировавшийся шестым к спринту Гран-при Канады, объяснил свой результат трудностями с тормозами.

«Я совершенно не чувствую себя комфортно за рулём. По какой-то причине у меня серьёзные проблемы с тормозами на моей стороне бокса. Нам нужно разобраться в этом и постараться найти решение к завтрашнему дню, иначе уикенд будет очень долгим.

Из-за тормозов я вхожу в повороты, надеясь, что не вылечу с трассы. В этом и заключается главная проблема. В остальном машина ведёт себя нормально.

Льюис [Хэмилтон] был невероятно быстр в этот уикенд, но мне нужно поработать над ощущениями от тормозов. Надеюсь, нам удастся переломить ситуацию», — приводит слова Леклера издание Sky Sports.