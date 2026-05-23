Хэмилтон — о спринтерской квалификации: не проводил симуляции, это мой путь вперёд

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, квалифицировавшийся пятым к спринту на Гран-при Канады, назвал сессию лучшей в сезоне и объяснил, что помогло добиться прогресса.

«Это, наверное, лучшая квалификация за последнее время. Просто отличная работа с инженерами, изменения в настройках. Машина чувствовалась фантастически с самого первого круга, и перед квалификацией мы внесли лишь небольшие корректировки. В SQ1 и SQ2 всё шло хорошо, а потом… не знаю, почему остальные смогли выжать из машин чуть больше, не понимаю. Но я просто рад, что участвую в борьбе. Мне было очень весело на трассе.

Кроме того, я не проводил симуляции, и это было лучшее ощущение за весь год, так что, думаю, это мой путь вперёд. Мы очень усердно работали, анализируя данные последние пару недель, и я обнаружил, что это гораздо полезнее с той точки зрения, что, во-первых, я мог просто сосредоточиться на тренировках и не отвлекаться. А во-вторых, это позволило тщательно проанализировать стабильность при езде, баланс в поворотах и механический баланс. Я выбрал настройки, которые мы никогда раньше не использовали, и это преобразило машину для меня, так что я надеюсь, что это сулит нечто хорошее на оставшуюся часть уикенда», — приводит слова семикратного чемпиона Формулы-1 издание Sky Sports.