Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон — о спринтерской квалификации: не проводил симуляции, это мой путь вперёд

Хэмилтон — о спринтерской квалификации: не проводил симуляции, это мой путь вперёд
Комментарии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, квалифицировавшийся пятым к спринту на Гран-при Канады, назвал сессию лучшей в сезоне и объяснил, что помогло добиться прогресса.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт-квалификация
22 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.965
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.315

«Это, наверное, лучшая квалификация за последнее время. Просто отличная работа с инженерами, изменения в настройках. Машина чувствовалась фантастически с самого первого круга, и перед квалификацией мы внесли лишь небольшие корректировки. В SQ1 и SQ2 всё шло хорошо, а потом… не знаю, почему остальные смогли выжать из машин чуть больше, не понимаю. Но я просто рад, что участвую в борьбе. Мне было очень весело на трассе.

Кроме того, я не проводил симуляции, и это было лучшее ощущение за весь год, так что, думаю, это мой путь вперёд. Мы очень усердно работали, анализируя данные последние пару недель, и я обнаружил, что это гораздо полезнее с той точки зрения, что, во-первых, я мог просто сосредоточиться на тренировках и не отвлекаться. А во-вторых, это позволило тщательно проанализировать стабильность при езде, баланс в поворотах и механический баланс. Я выбрал настройки, которые мы никогда раньше не использовали, и это преобразило машину для меня, так что я надеюсь, что это сулит нечто хорошее на оставшуюся часть уикенда», — приводит слова семикратного чемпиона Формулы-1 издание Sky Sports.

Сейчас читают:
Расселл не пустил юного напарника на первое место. Кажется, на старте спринта будет мясо!
Расселл не пустил юного напарника на первое место. Кажется, на старте спринта будет мясо!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android