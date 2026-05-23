«Обнадёживающий отрыв». Стелла — об отставании от «Мерседеса»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла оценил отставание пилотов команды Ландо Норриса и Оскара Пиастри от лидеров в спринтерской квалификации Гран-при Канады.

«Я считаю, что это вполне приемлемый отрыв, учитывая, что у них [у «Мерседеса»] здесь были значительные обновления. У нас тоже были некоторые обновления. На самом деле мы хотели потратить немного больше времени, чтобы посмотреть, как ведёт себя переднее антикрыло, поэтому мы ехали с предыдущим вариантом. Так что, учитывая, что машина практически такая же, как в Майами, этот отрыв по-прежнему обнадёживает. Конечно, мы хотим быть на поул-позиции, а сегодня мы отстаём на три десятые, так что всё нужно рассматривать в контексте», — приводит слова Стеллы издание Sky Sports.