«Обнадёживающий отрыв». Стелла — об отставании от «Мерседеса»
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла оценил отставание пилотов команды Ландо Норриса и Оскара Пиастри от лидеров в спринтерской квалификации Гран-при Канады.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт-квалификация
22 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.965
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.315
«Я считаю, что это вполне приемлемый отрыв, учитывая, что у них [у «Мерседеса»] здесь были значительные обновления. У нас тоже были некоторые обновления. На самом деле мы хотели потратить немного больше времени, чтобы посмотреть, как ведёт себя переднее антикрыло, поэтому мы ехали с предыдущим вариантом. Так что, учитывая, что машина практически такая же, как в Майами, этот отрыв по-прежнему обнадёживает. Конечно, мы хотим быть на поул-позиции, а сегодня мы отстаём на три десятые, так что всё нужно рассматривать в контексте», — приводит слова Стеллы издание Sky Sports.
