«Приятный сюрприз». Ландо Норрис — о третьем месте в спринтерской квалификации

Пилот «Макларена» Ландо Норрис, квалифицировавшийся третьим к спринту на Гран-при Канады, признался, что результат стал приятной неожиданностью после сложной тренировки.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт-квалификация
22 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.965
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.315

«На самом деле, это был очень хороший результат. Приятный сюрприз. После утренней сессии [тренировки] у нас были небольшие переживания по поводу отставания, поскольку уверенности в машине не хватало. Мы внесли некоторые корректировки, и, похоже, это принесло значительное улучшение.

Это был не самый лучший круг, я мог бы выжать из него больше, но, судя по отставанию от ребят впереди, больше и не получилось бы. Я горжусь командой. Машина ведёт себя неплохо. Некоторые моменты, возможно, вызывают вопросы, но это такая странная трасса, с очень низким сцеплением. Машина отскакивает от поребриков. Не удаётся составить достоверную картину происходящего, и сложно подтвердить то, что мы видим в аэродинамической трубе. Нам нужно немного больше времени на доработку некоторых деталей, и, вероятно, мы вернём их на следующей неделе или в Барселоне. Но в остальном машина работала хорошо. Это хороший шаг вперёд», — приводит слова Норриса издание Sky Sports.

