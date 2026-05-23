Ален Прост пострадал при вооружённом ограблении в своём доме в Швейцарии — Blick

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Ален Прост и его семья стали жертвами вооружённого ограбления в своём доме в Ньоне на берегу Женевского озера, сообщает издание Blick.

По данным источника, во вторник утром, около 8:30 по местному времени, люди в масках проникли в дом и, угрожая насилием, заставили одного из сыновей Проста открыть семейный сейф. Француз получил лёгкую травму головы. Предполагается, что целью налётчиков была коллекция дорогих часов.

Сообщается, что грабители до сих пор на свободе, полиция не обнаружила следов, которые могли бы вывести на преступников. Подозревается, что они могли пересечь границу с Францией, в связи с чем подключены французские власти.

При этом прокуратура кантона Во, где находится Ньон, пока не подтвердила и не опровергла, что пострадавшей семьёй является семья Проста, но уголовное дело возбуждено.

В 2025 году только в регионе Женевы было зарегистрировано 18 аналогичных случаев — организованные группы совершают вооружённые налёты с целью хищения дорогих часов.