Пиастри: вопрос времени, когда «Мерседес» сможет сделать свои старты конкурентоспособными

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри, занявший четвёртое место в квалификации к спринту на Гран-при Канады, оценил расстановку сил.

«Машина вела себя достаточно хорошо. Сегодня день выдался нестабильным для всех, но «Мерседес» по-прежнему выглядит весьма сильно. К сожалению, это главный вывод. Посмотрим, что мы сможем сделать и как всё оптимизировать. На протяжении всего года наши старты были лучше, чем у «Феррари». Уверен, это лишь вопрос времени, когда «Мерседес» тоже сможет сделать свои старты конкурентоспособными, но, пока этот момент не наступил, мы постараемся максимально использовать наше преимущество», — приводит слова Пиастри издание Sky Sports.