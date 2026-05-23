Пиастри: вопрос времени, когда «Мерседес» сможет сделать свои старты конкурентоспособными
Поделиться
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри, занявший четвёртое место в квалификации к спринту на Гран-при Канады, оценил расстановку сил.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт-квалификация
22 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.965
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.315
«Машина вела себя достаточно хорошо. Сегодня день выдался нестабильным для всех, но «Мерседес» по-прежнему выглядит весьма сильно. К сожалению, это главный вывод. Посмотрим, что мы сможем сделать и как всё оптимизировать. На протяжении всего года наши старты были лучше, чем у «Феррари». Уверен, это лишь вопрос времени, когда «Мерседес» тоже сможет сделать свои старты конкурентоспособными, но, пока этот момент не наступил, мы постараемся максимально использовать наше преимущество», — приводит слова Пиастри издание Sky Sports.
Сейчас читают:
Комментарии
- 23 мая 2026
-
13:14
-
13:00
-
12:58
-
12:46
-
12:45
-
12:09
-
11:54
-
11:20
-
10:54
-
10:21
-
09:42
-
09:30
-
09:28
-
01:22
-
01:16
-
01:11
-
01:07
-
00:36
-
00:26
-
00:11
- 22 мая 2026
-
23:47
-
23:25
-
23:20
-
22:57
-
22:17
-
21:57
-
21:29
-
20:55
-
20:13
-
19:21
-
18:27
-
18:22
-
17:47
-
17:37
-
17:30