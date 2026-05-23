Авто Новости

Пиастри: вопрос времени, когда «Мерседес» сможет сделать свои старты конкурентоспособными

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри, занявший четвёртое место в квалификации к спринту на Гран-при Канады, оценил расстановку сил.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт-квалификация
22 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.965
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.315

«Машина вела себя достаточно хорошо. Сегодня день выдался нестабильным для всех, но «Мерседес» по-прежнему выглядит весьма сильно. К сожалению, это главный вывод. Посмотрим, что мы сможем сделать и как всё оптимизировать. На протяжении всего года наши старты были лучше, чем у «Феррари». Уверен, это лишь вопрос времени, когда «Мерседес» тоже сможет сделать свои старты конкурентоспособными, но, пока этот момент не наступил, мы постараемся максимально использовать наше преимущество», — приводит слова Пиастри издание Sky Sports.

