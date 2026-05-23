«Могу подтвердить, что останусь в Формуле-1». Макс Ферстаппен — о своём будущем

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен заявил, что продолжит выступать в «Королевских гонках» в сезоне-2027.

«Да, безусловно. Если, конечно, не произойдёт чего-то совершенно непредвиденного, но я не предполагаю, что это может случиться. Надеюсь, что все сдержат своё слово, но могу подтвердить, что я останусь в Формуле-1. Я не буду брать творческий отпуск — я не из тех, кто так поступает. Если я и уйду, то уйду полностью. Но сейчас об этом речи нет.

Соотношение мощности двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя будет примерно 60/40, в зависимости от трассы. Это ещё не совсем то, что нужно, но это шаг в правильном направлении и, безусловно, улучшение по сравнению с нынешней ситуацией», — приводит слова Ферстаппена издание De Telegraaf.

После Гран-при Японии Ферстаппен допускал уход из чемпионата из-за недовольства регламентом-2026.