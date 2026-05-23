Ферстаппен — о будущем с «Ред Булл»: если ничего не получится, для меня это нормально

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что не спешит с решением о контракте с командой и спокойно относится к любому развитию событий.

«Я не тороплюсь. Я бы предпочёл оставаться связанным с «Ред Булл» до конца жизни, я всегда так говорил. Но принимать это решение не обязательно сегодня или завтра. Будь то здесь или где-то ещё, дело не ограничивается одним лишь контрактом в Формуле-1. Я имею в виду и все остальные проекты. Об этом я тоже веду переговоры с «Ред Булл». Сам отношусь к этому очень спокойно. Не стоит придавать слишком драматичного значения. Даже если ничего не получится, для меня это нормально. Таков я в жизни», — приводит слова Ферстаппена издание De Telegraaf.

