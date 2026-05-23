Экипажи «КАМАЗ-мастер» прошли этап «Такла-Макан» сквозь остановки в дюнах и 52°С жары

Пятый этап ралли-марафона «Такла-Макан»-2026 протяжённостью 281 км стал одним из самых тяжёлых за всю гонку. Температура воздуха достигала +52º, а прохождение спецучастка заняло у грузовиков более восьми часов, сообщает пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».

Уже на 10-м километре лидер грузового зачёта Богдан Каримов застрял в трясине при попытке объехать лужу. Выбраться помог экипаж Алмаза Ахмедова, после чего оба КАМАЗа продолжили движение вместе. В дюнах, где скорость падала до 20 км в час, грузовики поочерёдно застревали на гребнях — откапывались своими силами. Во второй половине допа Каримов нагнал Ахмедова, на финиш оба пришли практически одновременно.

«Сегодня получился полноценный рабочий спецучасток, ни на минуточку не расслабились. Очень тяжёлый этап. Были остановки, было тяжело физически, выложились на сто процентов. Но мы справились, несмотря на сильную жару, не теряли концентрацию. Мы на финише — это самый главный итог», — приводит слова Ахмедова пресс-служба команды.

Руководитель команды Эдуард Николаев отметил, что этап стал ценным опытом для молодых пилотов, которые никогда не проводили за рулём так много часов.

«Психологически им было непросто. Даже опытные ребята сказали, что давно не помнят такого тяжёлого спецучастка. Очень рад, что они получили такой полезный опыт», — добавил Николаев.