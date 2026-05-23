TMZ: Кайл Буш потерял сознание в симуляторе за день до смерти

Стали известны подробности последних часов гонщика NASCAR Кайла Буша, который скончался в четверг в возрасте 41 года, сообщает TMZ.

По данным источника, за день до смерти Буш тестировал гоночный симулятор в Конкорде, когда потерял сознание, после чего был экстренно госпитализирован. В полученной изданием аудиозаписи звонка в 911 звонивший сообщил, что гонщик с трудом дышал, перегревался и кашлял кровью, прежде чем медики прибыли на помощь.

В четверг, 21 мая команда Richard Childress Racing и NASCAR объявили о смерти Буша. Ранее в тот же день RCR сообщила, что Кайл находится в больнице с «тяжёлым заболеванием».

Во время своей последней гонки в Кубке 10 мая в Уоткинс-Глен Буш связывался с командой по радио, запрашивая медицинскую помощь. В эфире отметили, что у него были проблемы с носовыми пазухами, но он финишировал восьмым. Позже, 15 мая, он выиграл гонку Truck Series EcoSave 200, а 17 мая участвовал в NASCAR All-Star Race — за четыре дня до смерти.