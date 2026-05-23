Ферстаппен — о воспитании дочери: сама решит, чем ей заниматься в будущем

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о принципах, которых придерживается в воспитании дочери Лили.

— Вы уже больше года являетесь отцом. Какие уроки, полученные от ваших родителей, вы хотите передать своей дочери Лили?

— Для меня самое главное — всегда оставаться собой. И, на мой взгляд, дочь сама вправе решать, чем ей будет нравиться заниматься в будущем. Многие родители давят на ребёнка и стремятся направить его в определённое русло, например, в спорте. А это как раз то, чего делать не следует. Можно познакомить с какими-то дисциплинами, но в конечном итоге выбор должен оставаться за самим ребёнком. Хотя физическая активность в целом полезна: она помогает оставаться здоровым и удерживает от улицы, меньше шансов натворить глупостей. Кроме того, важным считаю быть добрым к своей семье, иногда останавливаться и думать о том, что не все будут рядом вечно, и проявлять сострадание, особенно к окружающим.

— А есть ли что-то, что вызывает у вас сомнения? В детстве у вас тоже был знаменитый отец, но тогда ситуация с социальными сетями и прочим была совсем иной.

— Я работаю над этим. Мне не нужно, чтобы она была в кадре. Пусть позже сама решит, хочет этого или нет. Поэтому я не стремлюсь, чтобы дочь сейчас появлялась в паддоке. Во-первых, она всё равно потом этого не вспомнит, а во-вторых — из соображений приватности. Малыш должен жить беззаботно, — приводит слова Макса издание De Telegraaf.