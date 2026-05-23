Ферстаппен — о разлуках с дочерью: помню, как рыдал, когда отец уезжал на гонки

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал, как отцовство изменило его график и отношение к гоночным уикендам.

— Ты теперь стараешься максимально сократить продолжительность своих уикендов в Формуле-1?

— Да, я прилетел сюда только в среду утром. Сразу после приземления у меня было первое мероприятие. Раньше я, наверное, приехал бы сюда уже во вторник. А после гонки я всегда стараюсь вернуться домой как можно скорее. Я и так очень много времени провожу в разъездах, в том числе на гонках за пределами Формулы-1, поэтому в остальное время стараюсь как можно больше бывать дома.

— Когда твоя дочь станет немного старше, тебе, наверное, будет всё труднее и труднее уезжать.

— Я в этом совершенно уверен. Я до сих пор помню, как это было, когда мой отец уезжал на гонки Формулы-1. Мне это тоже не нравилось. Иногда он уезжал тайком, буквально через чёрный ход. Поскольку я считал это ужасным, я просто рыдал. И моему отцу это, конечно, тоже очень надоедало. Но это часть дела. Как, например, недавно в Майами, было приятно совместить всё это. Там были моя мама и сестра, но приехали также моя девушка Келли и Лили, а после мы уехали на несколько дней в отпуск. Это было действительно здорово.

— Не думаю, что кому-то нужно тебя жалеть, но и анонимно уйти из дома уже давно не представляется возможным.

— В гоночные выходные я практически не выхожу из отеля и не покидаю автодром. А в Монако, днём, конечно, много туристов. Но это не проблема; в основном мне просто нравится быть дома. Я выхожу, когда нужно позаниматься спортом, поужинать или что-то купить. В остальном я вполне доволен; меня это устраивает. Я не из тех, кому нужно выходить на улицу, чтобы понаблюдать за людьми. Просто дайте мне заниматься своими делами, и мне этого вполне достаточно, — приводит слова Макса издание De Telegraaf.