Ваулз — об Албоне: его главное беспокойство — что мама заставит усыновить семейство сурков

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз прокомментировал аварию пилота команды Алекса Албона в первой тренировке Гран-при Канады.

«Он в порядке. Его главное беспокойство — что мама заставит усыновить семейство сурков», — приводит слова Ваулза британский журналист Адам Купер в своём аккаунте в социальной сети Х.

Во время свободной практики Албон наехал на сурка, после чего врезался в стену. Сессия была прервана красными флагами. Тайский гонщик пропустил спринтерскую квалификацию.

