Ваулз — об Албоне: его главное беспокойство — что мама заставит усыновить семейство сурков
Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз прокомментировал аварию пилота команды Алекса Албона в первой тренировке Гран-при Канады.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Свободная практика 1
22 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:13.402
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.142
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.774
«Он в порядке. Его главное беспокойство — что мама заставит усыновить семейство сурков», — приводит слова Ваулза британский журналист Адам Купер в своём аккаунте в социальной сети Х.
Во время свободной практики Албон наехал на сурка, после чего врезался в стену. Сессия была прервана красными флагами. Тайский гонщик пропустил спринтерскую квалификацию.
Сегодня в 19:00 по московскому времени состоится спринт Гран-при Канады. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заезда.
