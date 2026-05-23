Гонщик Ф-1 Боттас назвал трёх лучших хоккеистов в истории. Гретцки на третьем месте

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас поделился своим личным топ-3 величайших хоккеистов в истории.

«На третьем месте — Уэйн Гретцки. Отличный парень, однажды мне довелось с ним встретиться. Думаю, он до сих пор один из самых результативных игроков в истории НХЛ.

Но дальше я буду немного предвзят. На второе место поставлю Саку Койву. Он долго играл за «Монреаль Канадиенс» и много лет был капитаном команды.

А первое место занимает легенда по имени Теэму Селянне. Он долго выступал за «Анахайм Дакс», провёл выдающуюся карьеру, был одним из лучших новичков в истории лиги и добился огромного успеха, выиграв Кубок Стэнли», — рассказал Боттас в видео, опубликованном пресс-службой команды в социальной сети Х.