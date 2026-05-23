Ферстаппен — о шансах Нидерландов на ЧМ: не являются фаворитами, но и не обязаны ими быть

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу и оценил перспективы сборной Нидерландов.

«Постараюсь посмотреть как можно больше матчей. Что касается Нидерландов, на мой взгляд, их шансы оценить сложно. В том числе и потому, что в составе команды пока остаются некоторые неопределённости. Они, конечно, не являются явными фаворитами, но и не обязаны ими быть. В конце концов, часто побеждает лучшая команда, а не всегда та, в которой играют самые яркие звёзды. Всегда болею за них и прилипну к телевизору как настоящий фанат», — приводит слова Ферстаппена издание De Telegraaf.