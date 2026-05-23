«Мне нравится, когда люди говорят, что думают». Ферстаппен — о конфликте Вермана с Куманом

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о ситуации с полузащитником ПСВ и сборной Нидерландов Йоей Верманом, который раскритиковал главного тренера команды Рональда Кумана.

«Думаю, Йоей довольно ясно дал понять, что Рональду больше не нужно ему звонить, ха-ха! Со стороны сложно что-то комментировать, потому что неизвестно, что происходит за кулисами. Но если Йоей так считает, он вправе это сказать, верно?

Мне нравится, когда люди говорят, что думают. Для футболиста представлять свою страну — это нечто особенное, но, возможно, он не чувствует, что его ценят. У Кумана тоже есть свои причины, это тоже нормально, верно? Думаю, Йоей всё равно отлично провёл отпуск», — приводит слова Ферстаппена издание De Telegraaf.

Конфликт между Верманом и Куманом разгорелся из-за того, что главный тренер сборной Нидерландов не включил полузащитника в расширенный список из 55 игроков для подготовки к чемпионату мира 2026 года. Более того, Куман публично раскритиковал характер Вермана. В ответ Йоей в прямом эфире заявил, что Куману больше не стоит вызывать его в сборную, пока тот остаётся у руля.