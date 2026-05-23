Комацу — о пятничных заездах: закончили день с большим количеством вопросов, чем ответов

Комацу — о пятничных заездах: закончили день с большим количеством вопросов, чем ответов
Руководитель «Хааса» Аяо Комацу подвёл итоги пятничных сессий Гран-при Канады, где команда провела тренировку и спринтерскую квалификацию.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Свободная практика 1
22 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:13.402
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.142
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.774
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт-квалификация
22 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.965
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.315

«Это был очень тяжёлый день. У нас совсем не получилась тренировка, машина была далеко не в том состоянии, в каком должна была быть. На такой трассе, где стены находятся так близко, гонщикам нужно постоянно ездить, набираться уверенности и подбираться ближе к стене. Не удалось добиться этого ни с одним из гонщиков, ни на старом, ни на обновлённом пакете. Мы не справились с задачей.

На тренировке гонщики не смогли войти в ритм так, как должны были, это поставило нас в крайне невыгодное положение перед квалификацией спринта. Затем машины стали лучше, однако мы уже пытались наверстать упущенное. В итоге закончили день с бóльшим количеством вопросов, чем ответов, так что предстоит проанализировать многое. Наша задача — разобраться в обоих пакетах: почему мы не смогли раскрыть потенциал, почему пилотам было так сложно. Сегодня вечером нужно это понять и решить, как подготовить лучшую машину к квалификации и гонке», — приводит слова Комацу издание Sky Sports.

