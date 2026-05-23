Гасли, Берман и Албон начнут спринт Гран-при Канады с пит-лейна
Пилоты «Альпин» Пьер Гасли, «Хааса» Оливер Берман и «Уильямса» Алекс Албон начнут спринт-гонку Гран-при Канады с пит-лейна после решений стюардов.

Как следует из отчёта технического делегата ФИА, на машинах Албона, Гасли и Бермана после спринт-квалификации были внесены изменения в настройки без одобрения технического делегата, что нарушает положения закрытого парка. В случае с Албоном и Гасли было зафиксировано дополнительное нарушение – их автомобили не были накрыты в течение обязательных двух часов после клетчатого флага третьего сегмента, как того требует регламент.

Албон квалифицировался 21-м, не показав времени после аварии в первой практике, а Гасли и Берман завершили спринт-квалификацию на 19-й и 15-й позициях соответственно.

