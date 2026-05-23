Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стартовая решётка спринта Гран-при Канады Формулы-1

Стартовая решётка спринта Гран-при Канады Формулы-1
Комментарии

По итогам спринт-квалификации Гран-при Канады Формулы-1 после всех штрафов сформирована стартовая решётка на спринт-гонку, которая начнётся в 19:00 мск.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт
23 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.272
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.843

Формула-1. Гран-при Канады. Спринт. Стартовая решётка

1. Джордж Расселл («Мерседес»).
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
3. Ландо Норрис («Макларен»).
4. Оскар Пиастри («Макларен»).
5. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
6. Шарль Леклер («Феррари»).
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
8. Исак Хаджар («Ред Булл»).
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
10. Карлос Сайнс («Уильямс»).
11. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
12. Габриэл Бортолето («Ауди»).
13. Франко Колапинто («Альпин»).
14. Эстебан Окон («Хаас»).
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
16. Серхио Перес («Кадиллак»).
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
18. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
Оливер Берман («Хаас») — пит-лейн.
Пьер Гасли («Альпин») — пит-лейн.
Валттери Боттас («Кадиллак») — пит-лейн.
Алекс Албон («Уильямс») — пит-лейн.

Материалы по теме
Расселл не пустил юного напарника на первое место. Кажется, на старте спринта будет мясо!
Расселл не пустил юного напарника на первое место. Кажется, на старте спринта будет мясо!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android