Стартовая решётка спринта Гран-при Канады Формулы-1

По итогам спринт-квалификации Гран-при Канады Формулы-1 после всех штрафов сформирована стартовая решётка на спринт-гонку, которая начнётся в 19:00 мск.

Формула-1. Гран-при Канады. Спринт. Стартовая решётка

1. Джордж Расселл («Мерседес»).

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

3. Ландо Норрис («Макларен»).

4. Оскар Пиастри («Макларен»).

5. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

6. Шарль Леклер («Феррари»).

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

8. Исак Хаджар («Ред Булл»).

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).

10. Карлос Сайнс («Уильямс»).

11. Нико Хюлькенберг («Ауди»).

12. Габриэл Бортолето («Ауди»).

13. Франко Колапинто («Альпин»).

14. Эстебан Окон («Хаас»).

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

16. Серхио Перес («Кадиллак»).

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

18. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

Оливер Берман («Хаас») — пит-лейн.

Пьер Гасли («Альпин») — пит-лейн.

Валттери Боттас («Кадиллак») — пит-лейн.

Алекс Албон («Уильямс») — пит-лейн.