RacingNews365: в «Ред Булл» не планируют продавать «Рейсинг Буллз»

Нидерландское издание RacingNews365 сообщает, что компания «Ред Булл» не рассматривает продажу команды «Рейсинг Буллз» на фоне недавних слухов.

По информации источников издания в высшем руководстве производителя энергетических напитков, позиция компании остаётся неизменной, несмотря на новую волну обсуждений, в том числе после письма генерального директора «Макларена» Зака Брауна о необходимости изучить модель владения двумя командами в Формуле-1.

Отмечается, что интерес к покупке коллектива проявили азиатские и американские компании. По оценкам источника, компания оценивалась в диапазоне от $ 1,5 млрд до $ 2 млрд, однако владельцы отказались от сделки.

Сообщается, что причин у такого решения сразу несколько. С коммерческой точки зрения Формула-1 остаётся крайне привлекательным активом, причём «Рейсинг Буллз», как утверждается, уже не просто покрывает собственные расходы, но и приносит прибыль.

Дополнительно серьёзную роль играет и моторный проект Red Bull Powertrains, который компания развивает совместно с «Фордом». Поскольку у проекта пока нет внешних клиентских команд, наличие второй собственной команды позволяет собирать больше данных для дальнейшего развития силовой установки.