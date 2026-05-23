«Сконцентрируйся на езде, а не на жалобах по радио». Вольф — в радиоэфире Антонелли

«Сконцентрируйся на езде, а не на жалобах по радио». Вольф — в радиоэфире Антонелли
Во время спринтерской гонки Гран-при Канады между пилотами «Мерседеса» Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли дважды произошли напряжённые эпизоды борьбы, после которых в ситуацию пришлось вмешаться руководителю команды Тото Вольфу.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт
23 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.272
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.843

По ходу гонки Антонелли неоднократно выражал недовольство действиями напарника по радио, заявляя, что Расселл вытеснил его за пределы трассы, и требовал от команды обратить внимание стюардов на инцидент. В какой-то момент Вольф лично вышел на связь с итальянским пилотом, призвав его сосредоточиться на гонке.

«Кими, сконцентрируйся на езде, а не на жалобах по радио», — сказал Вольф в радиоэфире.

В результате борьбы между пилотами команды Антонелли потерял позицию, пропустив вперёд пилота «Макларена» Ландо Норриса. На момент публикации первая тройка пилотов: Джордж Расселл, Ландо Норрис, Кими Антонелли.

