Расселл — победитель спринта ГП Канады, Норрис — второй, Антонелли — третий

Сегодня, 23 мая, на международном автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале прошёл спринт пятого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Канады. Первое место занял Джордж Расселл из «Мерседеса», а второе — действующий чемпион и пилот «Макларен» Ландо Норрис. Тройку сильнейших замкнул лидер личного зачёта из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.