Расселл — победитель спринта ГП Канады, Норрис — второй, Антонелли — третий
Сегодня, 23 мая, на международном автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале прошёл спринт пятого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Канады. Первое место занял Джордж Расселл из «Мерседеса», а второе — действующий чемпион и пилот «Макларен» Ландо Норрис. Тройку сильнейших замкнул лидер личного зачёта из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт
23 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.272
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.843
