Расселл: это была хорошая борьба с Кими. Рад, что мы оба здесь стоим
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал свою победу в спринте Гран-при Канады и отдельно отметил инцидент с напарником Андреа Кими Антонелли.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт
23 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
28:50.951
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.272
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.843

«Это была классная гонка, здесь очень сложно создать отрыв. Похоже, на этой трассе довольно легко держаться вплотную за соперником, а с режимом обгона слипстрим ощущался очень мощным. Это была хорошая борьба с Кими Антонелли. Рад, что мы оба стоим здесь после гонки», — приводит слова Расселла канал Sky Sports.

На пятом круге между пилотами «Мерседеса» произошёл инцидент — Джордж Расселл активно оборонялся от своего напарника во время попытки обгона. В результате чего Кими выехал за пределы трассы, позже потерял позицию и несколько раз эмоционально высказался.

