«Я уже был с ним бок о бок, но меня выдавили с трассы». Антонелли — о борьбе с Расселлом

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал третье место в спринтерской гонке Гран-при Канады Формулы-1. Итальянец стартовал со второго места, однако после жёсткой борьбы с напарником Джорджем Расселлом и последующей ошибки откатился на третью позицию.

«Если честно, борьба получилась тяжёлой. По темпу мы все были очень близко. Было непросто. Попытался провести свой манёвр, но мне нужно пересмотреть этот эпизод, потому что я уже был с ним бок о бок, а меня выдавили с трассы. Что есть, то есть.

Потом я ошибся в восьмом повороте — сильно подпрыгнул на кочке, заблокировал колёса, с этого момента моя гонка оказалась скомпрометирована. Но борьба получилась хорошей», — приводит слова Антонелли Sky Sports.