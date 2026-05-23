«Я уже был с ним бок о бок, но меня выдавили с трассы». Антонелли — о борьбе с Расселлом
Поделиться
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал третье место в спринтерской гонке Гран-при Канады Формулы-1. Итальянец стартовал со второго места, однако после жёсткой борьбы с напарником Джорджем Расселлом и последующей ошибки откатился на третью позицию.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт
23 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
28:50.951
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.272
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.843
«Если честно, борьба получилась тяжёлой. По темпу мы все были очень близко. Было непросто. Попытался провести свой манёвр, но мне нужно пересмотреть этот эпизод, потому что я уже был с ним бок о бок, а меня выдавили с трассы. Что есть, то есть.
Потом я ошибся в восьмом повороте — сильно подпрыгнул на кочке, заблокировал колёса, с этого момента моя гонка оказалась скомпрометирована. Но борьба получилась хорошей», — приводит слова Антонелли Sky Sports.
Комментарии
- 23 мая 2026
-
21:05
-
20:38
-
20:30
-
20:26
-
20:19
-
20:06
-
19:33
-
19:25
-
18:34
-
18:29
-
17:54
-
17:00
-
16:58
-
16:46
-
16:34
-
15:51
-
15:30
-
15:04
-
14:09
-
13:56
-
13:14
-
13:00
-
12:58
-
12:46
-
12:45
-
12:09
-
11:54
-
11:20
-
10:54
-
10:21
-
09:42
-
09:30
-
09:28
-
01:22
-
01:16