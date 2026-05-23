«Это было отличное зрелище!». Вольф — о борьбе Расселла и Антонелли в спринте ГП Канады

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал жёсткую борьбу между пилотами команды Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли в спринтерской гонке Гран-при Канады.

«Это было отличное зрелище! Жёсткая борьба — не только между нашими двумя пилотами, но и с Ландо Норрисом. Мне было очень приятно за этим наблюдать.

Если слишком увлечься борьбой, можно проиграть гонку. Если бы это продолжалось чуть дольше, Норрис вполне мог бы победить», — приводит слова Вольфа издание Sky Sports.

На пятом круге между пилотами «Мерседеса» произошёл инцидент: Джордж Расселл активно оборонялся от своего напарника во время попытки обгона. В результате чего Кими выехал за пределы трассы, позже потерял позицию и несколько раз эмоционально высказался.