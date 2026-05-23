«Это было отличное зрелище!». Вольф — о борьбе Расселла и Антонелли в спринте ГП Канады

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал жёсткую борьбу между пилотами команды Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли в спринтерской гонке Гран-при Канады.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт
23 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
28:50.951
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.272
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.843

«Это было отличное зрелище! Жёсткая борьба — не только между нашими двумя пилотами, но и с Ландо Норрисом. Мне было очень приятно за этим наблюдать.

Если слишком увлечься борьбой, можно проиграть гонку. Если бы это продолжалось чуть дольше, Норрис вполне мог бы победить», — приводит слова Вольфа издание Sky Sports.

На пятом круге между пилотами «Мерседеса» произошёл инцидент: Джордж Расселл активно оборонялся от своего напарника во время попытки обгона. В результате чего Кими выехал за пределы трассы, позже потерял позицию и несколько раз эмоционально высказался.

«Это было грязновато». Жёсткая дуэль лидеров Ф-1 в Монреале осталась за Расселлом
