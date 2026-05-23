Эстебан Окон может быть дисквалифицирован и исключён из протокола спринта Гран-при Канады
Пилот «Хааса» Эстебан Окон может быть исключён из итогового протокола спринтерской гонки Гран-при Канады за возможное нарушение шинного регламента.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт
23 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
28:50.951
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.272
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.843

«На стартовой решётке давление в шинах автомобиля №31 было проверено в 11:51 по местному времени, и все колёса были установлены на автомобиль в 11:52, при этом все действия соответствовали Процедурам эксплуатации шин.

Однако в 11:56 из левой задней шины был выпущен воздух при том, что колесо уже было установлено на автомобиль. Поскольку это не соответствует пунктам 2.2, 2.7 и 2.8 Процедур эксплуатации шин, передаю данный вопрос на рассмотрение стюардов», — говорится в отчёте технического делегата ФИА.

Окон завершил спринтерскую гонку на 13-й позиции.

