Эстебан Окон может быть дисквалифицирован и исключён из протокола спринта Гран-при Канады
Пилот «Хааса» Эстебан Окон может быть исключён из итогового протокола спринтерской гонки Гран-при Канады за возможное нарушение шинного регламента.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт
23 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
28:50.951
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.272
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.843
«На стартовой решётке давление в шинах автомобиля №31 было проверено в 11:51 по местному времени, и все колёса были установлены на автомобиль в 11:52, при этом все действия соответствовали Процедурам эксплуатации шин.
Однако в 11:56 из левой задней шины был выпущен воздух при том, что колесо уже было установлено на автомобиль. Поскольку это не соответствует пунктам 2.2, 2.7 и 2.8 Процедур эксплуатации шин, передаю данный вопрос на рассмотрение стюардов», — говорится в отчёте технического делегата ФИА.
Окон завершил спринтерскую гонку на 13-й позиции.
