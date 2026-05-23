«Мы были готовы подобрать то, что останется». Норрис — о спринте Гран-при Канады

Действующий чемпион и пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второе место в спринтерской гонке Гран-при Канады, признав, что борьба между пилотами «Мерседеса» Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли сыграла ему на руку.

«Это была хорошая гонка — и было приятно какое-то время наблюдать, как Кими Антонелли и Джордж Расселл сражаются между собой! Мы были готовы подобрать то, что останется, если что-то случится.

«Мерседес» были быстры. Кими довольно быстро снова меня догнал, и я, честно говоря, уже начал переживать. Но это была весёлая гонка на непростой трассе. Сегодня для нас хороший результат», — приводит слова Норриса канал Sky Sports.