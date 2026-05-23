Главная Авто Новости

The Race раскрыло, почему стюарды не стали рассматривать борьбу Расселла и Антонелли

Британское издание The Race сообщило, что стюарды обратили внимание на инциденты между пилотами «Мерседеса» Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли в спринте Гран-при Канады, однако решили не открывать официальное расследование.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт
23 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
28:50.951
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.272
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.843

По информации источника, дирекция гонки после инцидентов связалась со стюардами, чтобы убедиться, что те в курсе произошедших эпизодов. При этом отмечается, что сами стюарды также заметили оба момента и провели их первичную оценку. После быстрого просмотра судьи пришли к выводу, что в обоих случаях правила нарушены не были, поэтому необходимости в более детальном рассмотрении не возникло.

Как уточняется, официальное открытие расследования автоматически означало бы фиксацию эпизодов как взятых на рассмотрение (noted), однако стюарды решили не идти даже на этот шаг.

На пятом круге между пилотами «Мерседеса» произошёл инцидент — Джордж Расселл активно оборонялся от своего напарника во время попытки обгона. В результате чего Кими выехал за пределы трассы, позже потерял позицию и несколько раз эмоционально высказался.

«Это было грязновато». Жёсткая дуэль лидеров Ф-1 в Монреале осталась за Расселлом
