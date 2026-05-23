Судьи огласили решение по Хэмилтону за срезку трассы в спринте Гран-при Канады

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон избежал наказания по итогам расследования инцидента в спринтерской гонке Гран-при Канады.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт
23 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
28:50.951
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.272
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.843

Британец оказался под расследованием после эпизода в 13-м повороте, где, как предполагалось, мог получить преимущество, выехав за пределы трассы в борьбе с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри.

Как пояснили стюарды, Хэмилтон действительно покинул пределы трассы, проехал через шикану и вернулся впереди машины Пиастри, однако этот эпизод не был признан нарушением. Судьи отметили, что Пиастри не находился в позиции для завершения обгона. По этой причине действия Хэмилтона не были расценены как защита позиции с получением продолжительного преимущества.

По итогам спринта Хэмилтон финишировал шестым. По ходу заключительных кругов он сначала уступил четвёртое место Пиастри, а затем пропустил вперёд и напарника по «Феррари» Шарля Леклера.

«Это было грязновато». Жёсткая дуэль лидеров Ф-1 в Монреале осталась за Расселлом
