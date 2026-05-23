Судьи огласили решение по Хэмилтону за срезку трассы в спринте Гран-при Канады

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон избежал наказания по итогам расследования инцидента в спринтерской гонке Гран-при Канады.

Британец оказался под расследованием после эпизода в 13-м повороте, где, как предполагалось, мог получить преимущество, выехав за пределы трассы в борьбе с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри.

Как пояснили стюарды, Хэмилтон действительно покинул пределы трассы, проехал через шикану и вернулся впереди машины Пиастри, однако этот эпизод не был признан нарушением. Судьи отметили, что Пиастри не находился в позиции для завершения обгона. По этой причине действия Хэмилтона не были расценены как защита позиции с получением продолжительного преимущества.

По итогам спринта Хэмилтон финишировал шестым. По ходу заключительных кругов он сначала уступил четвёртое место Пиастри, а затем пропустил вперёд и напарника по «Феррари» Шарля Леклера.