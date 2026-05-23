Леон выиграл спринт Формулы-2 в Канаде. Мини — 2-й, Херта финишировал девятым

В субботу, 23 мая, на Международном автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале состоялся спринт Формулы-2. Первое место занял мексиканский пилот Ноэль Леон (Campos Racing), а второе — итальянец Габриэле Мини (MP Motorsport). Тройку сильнейших замкнул норвежец Мартиниус Стенсхорне (Rodin Motorsport).

Американский гонщик Колтон Херта завершил гонку на девятой позиции. Пилоты Алекс Данн и Никола Цолов завершили гонку на втором и пятом местах, однако оба получили штраф в 10 секунд и откатились в конец итогового протокола.

Формула-2. Канада. Спринт:

1. Ноэль Леон (Campos Racing) — 28 кругов;
2. Габриэле Мини (MP Motorsport) +3.7;
3. Мартиниус Стенсхорне (Rodin Motorsport) +5.5;
4. Лауренс ван Хупен (Trident) +6.9;
5. Энцо Фиттипальди (AIX Racing)— +7.6;
6. Дино Беганович (DAMS) +8.2;
7. Рафаэль Камара (Invicta Virtuosi Racing)— +9.7;
8. Роман Билински (DAMS) +9.9;
9. Колтон Херта (Hitech) +10.2;
10. Оливер Гёте (MP Motorsport) +10.7.

