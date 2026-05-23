Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл и Антонелли не согласились, можно ли в Монреале обгонять в первом повороте

Расселл и Антонелли не согласились, можно ли в Монреале обгонять в первом повороте
Комментарии

Пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли по-разному оценили спорный эпизод борьбы во время спринтерской гонки Гран-при Канады. В первом повороте шестого круга итальянец попытался обогнать напарника, после чего между ними произошёл инцидент.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт
23 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
28:50.951
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.272
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.843

«Да, это была просто хорошая жёсткая борьба. Очевидно, я оборонялся в первом повороте, а по внешней траектории в этом повороте тебя никогда не обгоняют. Знал, что это довольно безопасно, но респект Кими за то, что он всё же попробовал, это уважаю.

С моей стороны, ещё с картинга знаю, что обгон по внешней траектории всегда несёт определённый элемент риска. Когда такие обгоны получаются, это выглядит потрясающе, но шансы на успех довольно малы. В этой ситуации у меня был только один путь, так что я собирался закрыть траекторию», — приводит слова Расселла издание GPblog.

В свою очередь Антонелли не согласился с напарником.

«Думаю, если ты уже достаточно хорошо поравнялся с соперником, можешь обгонять практически где угодно. Конечно, есть повороты, где это сложнее. Не думаю, что в первом повороте никогда не было обгона по внешней траектории, но согласен, что он защищал свою позицию. Это была жёсткая борьба, конечно. Нам обоим повезло, что мы не разбились, но в конце концов это была очень весёлая гонка», — сказал Антонелли.

Материалы по теме
«Это было грязновато». Жёсткая дуэль лидеров Ф-1 в Монреале осталась за Расселлом
«Это было грязновато». Жёсткая дуэль лидеров Ф-1 в Монреале осталась за Расселлом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android