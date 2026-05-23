Расселл и Антонелли не согласились, можно ли в Монреале обгонять в первом повороте

Пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли по-разному оценили спорный эпизод борьбы во время спринтерской гонки Гран-при Канады. В первом повороте шестого круга итальянец попытался обогнать напарника, после чего между ними произошёл инцидент.

«Да, это была просто хорошая жёсткая борьба. Очевидно, я оборонялся в первом повороте, а по внешней траектории в этом повороте тебя никогда не обгоняют. Знал, что это довольно безопасно, но респект Кими за то, что он всё же попробовал, это уважаю.

С моей стороны, ещё с картинга знаю, что обгон по внешней траектории всегда несёт определённый элемент риска. Когда такие обгоны получаются, это выглядит потрясающе, но шансы на успех довольно малы. В этой ситуации у меня был только один путь, так что я собирался закрыть траекторию», — приводит слова Расселла издание GPblog.

В свою очередь Антонелли не согласился с напарником.

«Думаю, если ты уже достаточно хорошо поравнялся с соперником, можешь обгонять практически где угодно. Конечно, есть повороты, где это сложнее. Не думаю, что в первом повороте никогда не было обгона по внешней траектории, но согласен, что он защищал свою позицию. Это была жёсткая борьба, конечно. Нам обоим повезло, что мы не разбились, но в конце концов это была очень весёлая гонка», — сказал Антонелли.