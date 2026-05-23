Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Окон не дисквалифицирован из протокола спринта Гран-при Канады

Окон не дисквалифицирован из протокола спринта Гран-при Канады
Комментарии

Пилот «Хааса» Эстебан Окон избежал наказания после расследования стюарда за возможное нарушение шинного регламента во время спринта Гран-при Канады.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт
23 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
28:50.951
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.272
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.843

«Стюарды заслушали спортивного директора команды, гоночного инженера команды, технического делегата ФИА и технического комиссара стартовой решётки, закреплённого за автомобилем №31, а также изучили видеодоказательства с автомобиля №11 (автомобиля, находившегося позади автомобиля №31 на стартовой решётке) и с камеры FIA на стартовой решётке для позиции 14 (стартовой позиции автомобиля №31). Стюарды также осмотрели термочехол для шин и манометр автомобиля.

Эти видеодоказательства однозначно подтвердили, что нарушения регламента не было, поскольку не было контакта с шиной, который мог бы привести к выпуску давления.

Полученное сообщение основывалось на визуальном докладе технического комиссара, который увидел, как член команды автомобиля №31 держал предмет, внешне похожий на воздушный шланг, подключённый к шине, однако на самом деле это был электрический кабель термочехла для шины. Этот кабель был почти идентичен по внешнему виду воздушному шлангу и вполне мог быть ошибочно принят за него», — говорится в заявлении ФИА.

Материалы по теме
Эстебан Окон может быть дисквалифицирован и исключён из протокола спринта Гран-при Канады
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android