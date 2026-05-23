Окон не дисквалифицирован из протокола спринта Гран-при Канады

Пилот «Хааса» Эстебан Окон избежал наказания после расследования стюарда за возможное нарушение шинного регламента во время спринта Гран-при Канады.

«Стюарды заслушали спортивного директора команды, гоночного инженера команды, технического делегата ФИА и технического комиссара стартовой решётки, закреплённого за автомобилем №31, а также изучили видеодоказательства с автомобиля №11 (автомобиля, находившегося позади автомобиля №31 на стартовой решётке) и с камеры FIA на стартовой решётке для позиции 14 (стартовой позиции автомобиля №31). Стюарды также осмотрели термочехол для шин и манометр автомобиля.

Эти видеодоказательства однозначно подтвердили, что нарушения регламента не было, поскольку не было контакта с шиной, который мог бы привести к выпуску давления.

Полученное сообщение основывалось на визуальном докладе технического комиссара, который увидел, как член команды автомобиля №31 держал предмет, внешне похожий на воздушный шланг, подключённый к шине, однако на самом деле это был электрический кабель термочехла для шины. Этот кабель был почти идентичен по внешнему виду воздушному шлангу и вполне мог быть ошибочно принят за него», — говорится в заявлении ФИА.