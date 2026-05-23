Команды Ф-1 поддержали сокращение части гонок в сезоне-2027, другие разногласия остались

Команды Формулы-1 согласились с идеей сократить дистанции отдельных гонок в сезоне-2027, чтобы изменить соотношение ДВС и электрической составляющей в моторах текущего регламента. Об этом сообщает The Race.

Напомним, после встречи команд по итогам Гран-при Майами стороны в принципе согласились отойти от схемы 50/50 в пользу соотношения 60/40. Однако реализация такого сценария потребует увеличения расхода топлива, что создаёт дополнительные технические сложности.

В частности, командам пришлось бы использовать больше топлива в гонках, а значит, устанавливать более крупные топливные баки. Это может стать проблемой для коллективов, которые рассчитывают перенести нынешние шасси на 2027 год в рамках бюджетного лимита, поскольку текущие конструкции не рассчитаны на такие объёмы топлива.

Одним из компромиссных вариантов стало сокращение отдельных гонок на трассах с самым высоким расходом топлива, а также уменьшение количества кругов перед стартом.

«Мы пришли к соглашению, по крайней мере, на уровне руководителей команд, что если кто-то захочет перенести своё шасси на следующий год, а его возможностей будет недостаточно для гонки на 310 км, рассмотрим вариант выборочного сокращения некоторых гонок — разумеется, только там, где это будет абсолютно необходимо, возможно, на один или два круга, а также ограничим количество кругов до стартовой решётки одним», — сказал руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн.

Вместе с тем команды всё ещё не договорились по другим принципиальным моментам — в частности, по дополнительным расходам на доработку ДВС, а также о принципах работы системы ADUO, если всем мотористам придётся дорабатывать ДВС.