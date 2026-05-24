Формула-1 — Гран-при Канады 2026 — результаты квалификации

Расселл взял поул в квалификации ГП Канады, Антонелли — второй, Норрис — третий
В ночь с 23 на 24 мая на международном автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале прошла квалификация к основной гонке пятого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Канады. Поул завоевал Джордж Расселл из «Мерседеса». Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — второй. Третий — Ландо Норрис («Макларен»).

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
23 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:12.578.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:12.646.
3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:12.729.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:12.781.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:12.868.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:12.907.
7. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:12.935.
8. Шарль Леклер («Феррари») — 1:12.976.
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 1:13.280.
10. Франко Колапинто («Альпин») — 1:13.697.

После второго сегмента выбыли:

11. Нико Хюлькенберг («Ауди») —1:13.886.
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:13.897.
13. Габриэл Бортолето («Ауди») —1:14.071.
14. Пьер Гасли («Альпин») — 1:14.184.
15. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:14.273.
16. Оливер Берман («Хаас») —1:14.416.

После первого сегмента выбыли:

17. Эстебан Окон («Хаас») —1:14.845.
18. Алекс Албон («Уильямс») — 1:14.851.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») —1:15.196.
20. Серхио Перес («Кадиллак») —1:15.429.
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») —1:16.195.
22. Валттери Боттас («Кадиллак») —1:16.272.

«Это было грязновато». Жёсткая дуэль лидеров Ф-1 в Монреале осталась за Расселлом
