Расселл взял поул в квалификации ГП Канады, Антонелли — второй, Норрис — третий

В ночь с 23 на 24 мая на международном автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале прошла квалификация к основной гонке пятого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Канады. Поул завоевал Джордж Расселл из «Мерседеса». Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — второй. Третий — Ландо Норрис («Макларен»).

Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:12.578.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:12.646.

3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:12.729.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:12.781.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:12.868.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:12.907.

7. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:12.935.

8. Шарль Леклер («Феррари») — 1:12.976.

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 1:13.280.

10. Франко Колапинто («Альпин») — 1:13.697.

После второго сегмента выбыли:

11. Нико Хюлькенберг («Ауди») —1:13.886.

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:13.897.

13. Габриэл Бортолето («Ауди») —1:14.071.

14. Пьер Гасли («Альпин») — 1:14.184.

15. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:14.273.

16. Оливер Берман («Хаас») —1:14.416.

После первого сегмента выбыли:

17. Эстебан Окон («Хаас») —1:14.845.

18. Алекс Албон («Уильямс») — 1:14.851.

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») —1:15.196.

20. Серхио Перес («Кадиллак») —1:15.429.

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») —1:16.195.

22. Валттери Боттас («Кадиллак») —1:16.272.