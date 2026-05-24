«Этот последний круг будто взялся из ниоткуда». Расселл — о поуле в Канаде

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал завоевание поул-позиции по итогам квалификации Гран-при Канады Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
23 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.578
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.151

«Мы внесли некоторые изменения, нам нужно разобраться, было ли это правильным направлением. Этот последний круг вообще будто взялся из ниоткуда. Невероятное ощущение, когда сессия складывается настолько тяжело, а потом на последнем круге тебе удаётся собрать всё воедино и взлететь вверх по протоколу. Это просто эпично.

Внесли коррективы исходя из прогноза погоды на завтра. Возможно, прямо сейчас это немного нам навредило. Машина немного вышла из баланса. Кими был конкурентоспособнее меня, и у нас уже не было такого явного преимущества над остальными, как вчера. Так что сессия получилась непростой, но я изменил свой пилотаж и сумел всё собрать воедино», — приводит слова Расселла Sky Sports.

«Это было грязновато». Жёсткая дуэль лидеров Ф-1 в Монреале осталась за Расселлом
