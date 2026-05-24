Хэмилтон и Стролл вызваны к стюардам после квалификации Гран-при Канады

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон и гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл вызваны к стюардам после квалификации Гран-при Канады Формулы-1 за блокировки.

Как сообщается в официальных документах ФИА, Хэмилтон должен объяснить эпизод с возможной блокировкой пилота «Альпин» Пьера Гасли в восьмом повороте.

Стролл, в свою очередь, вызван к стюардам из-за предполагаемой блокировки пилота «Ауди» Нико Хюлькенберга в пятом повороте. Кроме того, представитель «Астон Мартин» отдельно вызван к стюардам для разбирательства по поводу возможного небезопасного выпуска Стролла на трассу.

Заседание с участием Хэмилтона назначено на 1:20 мск, Стролл должен предстать перед стюардами в 1:40 мск.