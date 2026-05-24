Хэмилтон и Стролл вызваны к стюардам после квалификации Гран-при Канады

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон и гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл вызваны к стюардам после квалификации Гран-при Канады Формулы-1 за блокировки.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
23 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.578
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.151

Как сообщается в официальных документах ФИА, Хэмилтон должен объяснить эпизод с возможной блокировкой пилота «Альпин» Пьера Гасли в восьмом повороте.

Стролл, в свою очередь, вызван к стюардам из-за предполагаемой блокировки пилота «Ауди» Нико Хюлькенберга в пятом повороте. Кроме того, представитель «Астон Мартин» отдельно вызван к стюардам для разбирательства по поводу возможного небезопасного выпуска Стролла на трассу.

Заседание с участием Хэмилтона назначено на 1:20 мск, Стролл должен предстать перед стюардами в 1:40 мск.

Что за битва в квалификации Ф-1! «Мерседес» выиграл еле-еле, конкуренты — рядом
