Антонелли рассказал о главной проблеме «Мерседеса» в квалификации Гран-при Канады

Лидер личного зачёта Формулы-1 и пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Канады. По словам итальянца, главным вызовом для команды по ходу уикенда стала работа с шинами.

«Всегда непросто сразу полностью атаковать на первом быстром круге. Весь этот уикенд было очень тяжело с шинами и с тем, чтобы вывести их в правильное рабочее окно.

Я вполне доволен. На трассе ещё оставалось немного времени, которое можно было отыграть, но Джордж проехал отличный круг, и теперь всё внимание — на завтра. Посмотрим, какой будет погода, но постараемся быть готовы к любому развитию событий», — приводит слова Антонелли GPblog.