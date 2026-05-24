Антонелли рассказал о главной проблеме «Мерседеса» в квалификации Гран-при Канады
Лидер личного зачёта Формулы-1 и пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Канады. По словам итальянца, главным вызовом для команды по ходу уикенда стала работа с шинами.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
23 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.578
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.151
«Всегда непросто сразу полностью атаковать на первом быстром круге. Весь этот уикенд было очень тяжело с шинами и с тем, чтобы вывести их в правильное рабочее окно.
Я вполне доволен. На трассе ещё оставалось немного времени, которое можно было отыграть, но Джордж проехал отличный круг, и теперь всё внимание — на завтра. Посмотрим, какой будет погода, но постараемся быть готовы к любому развитию событий», — приводит слова Антонелли GPblog.
