Ферстаппен вновь пригрозил уходом из Формулы-1, если изменение правил сорвётся
Четырёхкратный чемпион и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен жёстко высказался о своём будущем в Формуле-1 после квалификации Гран-при Канады, комментируя ситуацию вокруг обсуждаемых изменений моторного регламента на 2027 год.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
23 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.578
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.151
Нидерландца спросили, что будет, если предлагаемые корректировки по силовым установкам в итоге не будут приняты.
«Что ж, если всё останется как есть, следующий год будет очень долгим, а этого я не хочу. Могу сказать вам так: если всё останется как есть, тогда посмотрим. Для меня просто психологически нереально оставаться в таких условиях. Правда невозможно», — приводит слова Ферстаппена GPblog.
Ферстаппен занял шестое место в квалификации Гран-при Канады. В текущем сезоне нидерландец ни разу не поднялся на подиум.
