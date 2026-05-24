Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Находимся там, где должны быть». Норрис — о раскладе перед гонкой в Канаде

«Находимся там, где должны быть». Норрис — о раскладе перед гонкой в Канаде
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги квалификации Гран-при Канады. Британец будет стартовать с третьей позиции.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
23 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.578
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.151

«Думаю, мы проделали хорошую работу. Это сложная трасса, где очень непросто собрать идеальный круг целиком, но мы снова хорошо справились. Очевидно, эти ребята из «Мерседеса» немного быстрее. Приятно, что ближе к ним, чем были вчера.

Завтра погода будет другой. Находимся в хорошем положении — именно там, где и должны быть», — сказал Норрис в эфире телеканала Sky Sports.

По итогам квалификации Норрис уступил только пилотам «Мерседеса» Джорджу Расселлу и Андреа Кими Антонелли. Напарник Норриса Оскар Пиастри начнёт гонку с четвёртой позиции.

Материалы по теме
Что за битва в квалификации Ф-1! «Мерседес» выиграл еле-еле, конкуренты — рядом
Что за битва в квалификации Ф-1! «Мерседес» выиграл еле-еле, конкуренты — рядом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android