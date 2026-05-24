«Находимся там, где должны быть». Норрис — о раскладе перед гонкой в Канаде

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги квалификации Гран-при Канады. Британец будет стартовать с третьей позиции.

«Думаю, мы проделали хорошую работу. Это сложная трасса, где очень непросто собрать идеальный круг целиком, но мы снова хорошо справились. Очевидно, эти ребята из «Мерседеса» немного быстрее. Приятно, что ближе к ним, чем были вчера.

Завтра погода будет другой. Находимся в хорошем положении — именно там, где и должны быть», — сказал Норрис в эфире телеканала Sky Sports.

По итогам квалификации Норрис уступил только пилотам «Мерседеса» Джорджу Расселлу и Андреа Кими Антонелли. Напарник Норриса Оскар Пиастри начнёт гонку с четвёртой позиции.