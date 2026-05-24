Леклер — о восьмом месте: всю квалификацию ехал словно по льду

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал собственные проблемы в квалификации Гран-при Канады, где он занял восьмое место.

«В первом и втором сегментах мне приходилось замедляться на кругах выезда из боксов. У меня были невероятные проблемы с тем, чтобы поставить шины в правильное рабочее окно. Я всю квалификацию ехал словно по льду.

После того как вчера мы решили большую часть проблем с тормозами, я надеялся, что обрету уверенность, однако в первых двух сегментах было вообще не так. В третьем сегменте получился приемлемый круг, но восьмое место не слишком приемлемо", — приводит слова Леклера Sky Sports.