Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер — о восьмом месте: всю квалификацию ехал словно по льду

Леклер — о восьмом месте: всю квалификацию ехал словно по льду
Комментарии

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал собственные проблемы в квалификации Гран-при Канады, где он занял восьмое место.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
23 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.578
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.151

«В первом и втором сегментах мне приходилось замедляться на кругах выезда из боксов. У меня были невероятные проблемы с тем, чтобы поставить шины в правильное рабочее окно. Я всю квалификацию ехал словно по льду.

После того как вчера мы решили большую часть проблем с тормозами, я надеялся, что обрету уверенность, однако в первых двух сегментах было вообще не так. В третьем сегменте получился приемлемый круг, но восьмое место не слишком приемлемо", — приводит слова Леклера Sky Sports.

Материалы по теме
Что за битва в квалификации Ф-1! «Мерседес» выиграл еле-еле, конкуренты — рядом
Что за битва в квалификации Ф-1! «Мерседес» выиграл еле-еле, конкуренты — рядом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android